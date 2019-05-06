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06.05.2019 20:53
Рубрика: Спорт

Ценная молодежь

Названы самые дорогие игроки мира не старше 20 лет
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Исследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг наиболее дорогостоящих футболистов не старше 20 лет.
Фото: Елена Афонина / ТАСС
"Зенит" досрочно стал чемпионом России

Список возглавил англичанин Джейдон Санчо. Специалисты оценили 19-летнего полузащитника дортмундской "Боруссии" в 150 миллионов евро. К слову, Санчо - самый дорогой футболист немецкого чемпионата.

На втором месте в рейтинге идет хавбек лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи (70 миллионов), а замкнул тройку лидеров форвард римской "Ромы" и итальянской сборной Николо Дзаньоло (67 миллионов).

В топ-10 списка также попали: Кай Хаверц ("Байер", 64,3 млн), Деклан Райс ("Вест Хэм", 64,2), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", 59,4), Винисиус Жуниор ("Реал", 55), Джастин Клюйверт ("Рома", 44,1) и Райан Сессеньон ("Фулхэм", 43,5).

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