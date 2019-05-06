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Недорогой и мощный. Раскрыты характеристики смартфона Xiaomi на чистом Android

06.05.2019,  
15:24
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Смартфоны Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite, которые компания выпускает на базе "чистой" версии Android One, получат "почти флагманские" чипсеты Qualcomm Snapdragon седьмой серии.

Информацию о характеристиках устройств распространил главный редактор крупного хайтек-ресурса XDA Developers Мишаал Рахман. По его словам, в качестве процессоров могут быть использованы чипы Snapdragon 710 или 712.

Первые чипы Qualcomm Snapdragon седьмой серии были представлены в мае 2018 года. Они относятся к среднему бюджетному сегменту и объединяют в себе характеристики топовых процессоров восьмой серии и невысокую цену.

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Анонс Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite может состояться уже летом 2019 года. По слухам, аппараты получат встроенный в дисплей дактилоскопический сканер, а также 32-мегапиксельную камеру (не исключено, что речь идет только о старшей модели без приставки Lite в названии).

Что касается цены, то для индийского рынка она составит около 20 тысяч рупий, или примерно 18700 рублей за старшую версию. Модификация Lite обходится покупателям еще дешевле.

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