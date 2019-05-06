Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

При посредничестве Египта Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня. Такую информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник с палестинской стороны.

Отмечается, что договоренность о прекращении огня начала действовать в понедельник в 4.30 (совпадает с мск), пишет РИА Новости.

В мае палестинцы выпустили по югу еврейского государства около 600 ракет и мин. В ответ израильская армия нанесла удары по сотням целей в секторе Газа. С израильской стороны погибли четыре человека, с палестинской - 25.

Ранее сообщалось, что во время удара израильской авиации был ликвидирован один из командиров правящего в секторе Газа движения ХАМАС - финансист Ахмед Худари, который отвечал за перевод денежных средств из Ирана организациям в секторе Газа, в частности военному крылу движения.