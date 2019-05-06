Новости

В Югре обрушилась часть дороги 06:51
Китайский фондовый рынок упал на фоне разногласий с США 06:45
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 1,5 километра 06:41
В Якутске мальчик погиб на детской площадке под упавшей конструкцией 06:11
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня 06:04
ВВС Израиля ликвидировали одного из командиров ХАМАС 05:34
В Забайкалье проверят информацию о драке с участием полицейских 05:07
По Верхней Пышме проехали "Зверобой", "Студебеккер" и Т-34 05:00
Пограничники РФ и США могут возобновить тренировки в Тихом океане 04:44
США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана 04:32
В Аргентине посетители сломавшегося аттракциона провели над землей 4 часа 04:06
Опубликован список выживших пассажиров рейса Москва-Мурманск 03:34
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево 03:26
За неделю 26 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 02:22
В Берлине вандалы осквернили памятник "Скорбящая мать" 02:08
Опубликован список выживших при пожаре SSJ-100 в Шереметьево 01:33
СК: 41 человек погиб при жесткой посадке самолета в Шереметьево 01:17
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево 00:43
Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево 05.05.2019
Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены 05.05.2019
Эвакуация пассажиров загоревшегося SSJ-100 в Шереметьево заняла меньше минуты 05.05.2019
В аэропорту Мурманска отменили рейс в Москву 05.05.2019
В горящем самолете Москва - Мурманск находился глава Североморска 05.05.2019
Медведев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Шереметьево 05.05.2019
В Мурманске открыли "горячую линию" по трагедии в Шереметьево 05.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
06.05.2019 06:04
Рубрика: В мире

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

При посредничестве Египта Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня. Такую информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник с палестинской стороны.

Премьер Израиля приказал армии "массированно атаковать" боевиков в Газе

Отмечается, что договоренность о прекращении огня начала действовать в понедельник в 4.30 (совпадает с мск), пишет РИА Новости.

В мае палестинцы выпустили по югу еврейского государства около 600 ракет и мин. В ответ израильская армия нанесла удары по сотням целей в секторе Газа. С израильской стороны погибли четыре человека, с палестинской - 25.

Ранее сообщалось, что во время удара израильской авиации был ликвидирован один из командиров правящего в секторе Газа движения ХАМАС - финансист Ахмед Худари, который отвечал за перевод денежных средств из Ирана организациям в секторе Газа, в частности военному крылу движения.

В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Палестина Палестино-израильский конфликт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Пилоты назвали причину пожара в SSJ 100
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево
США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня