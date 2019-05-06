Перевестись из одного вуза в другой станет проще

По статистике примерно 7-10 процентов студентов отчисляются уже на первом курсе, потом отсев становится не таким большим, но свободные места в университетах есть почти всегда. Заполнить их поскорее - в интересах вуза, иначе в следующем году число бюджетных мест ему могут урезать.

Кто может претендовать на эти места? Студенты внебюджетных отделений и те, которые хотят перевестись из других вузов. Сейчас на общественном обсуждении находятся поправки к порядку перевода, которые упростят процедуру перехода из одного вуза в другой.

Допустим, вы учитесь в Сибирском федеральном университете, но хотите стать студентом МГУ. Заявление об этом и в родной вуз, и в МГУ можно будет подать не только лично, но и через доверенного лица, отправить обычной или электронной почтой. Это же правило касается и так называемой академической справки о том, какие курсы и в каком объеме вы прослушали в родном вузе.

Итак, первым делом вы подаете заявление о переводе в Сибирский федеральный университет (годятся все способы - лично, по доверенности, обычной или электронной почтой). В течение 5 рабочих дней вам выдадут справку о вашей учебе. Потом вы отправляете заявление в МГУ - туда, где мечтаете учиться, - и справку (опять-таки годятся все способы связи). Принимающий вуз, в данном случае МГУ, в течение 14 дней оценивает документы. Если вас берут, то через 5 дней вам выдается справка о переводе. Вы пишете заявление в родной вуз и просите вас отчислить. 3 дня дается вузу на подготовку приказа и столько же - на получение выписки из приказа.