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Рубрика: В мире

Укоротили язык

Новые версии причин отставки главы минобороны Британии
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(7854)
Излишняя словоохотливость стоила должности министру обороны Британии Гэвину Уильямсону, который считался одним из ближайших соратников премьера Терезы Мэй.
Фото: REUTERS/Russell Cheyne
Почему партия Мэй потерпела разгромное поражение на местных выборах

В воскресенье в британских медиа появилась информация о том, что Мэй не простила Уильямсону то, что тот в частных разговорах якобы утверждал, что глава правительства "неспособна исполнять свои обязанности из-за диабета и должна оставить должность". Кроме того, по информации "Санди таймс", британский премьер выражала крайнее недовольство планами Уильямсона направить королевские войска для выполнения зарубежных миссий, которые, по ее мнению, могли вовлечь Лондон в боевые действия за рубежом. Речь, в частности, шла о миссиях в Зимбабве, Нигерии, Кении и Египте.

Формально Уильямсона уволили за утечку в прессу информации с секретного заседания Совета национальной безопасности в отношении планов китайской компании Huawei оказать помощь Британии в создании сети 5G. Впрочем, Уильямсон поклялся, что не причастен к утечке. Новым министром обороны Альбиона была назначена министр международного развития Пенни Мордонт. Резервист ВМФ станет первой женщиной, которой предстоит командовать британскими военными. Она также известна тем, что когда-то участвовала в скандальном реалити-шоу. И однажды, проиграв спор, произнесла слово "петух" шесть раз в речи перед парламентом.

В мире Европа Великобритания
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