Половина россиян не представляет себе жизни без интернета

По данным опроса ВЦИОМ, 48 процентов или почти половина россиян, не представляют себе жизни без интернета. Это существенный рост, на 32 процента, по сравнению с 2017 годом. При этом 37 процентов заметили, что их образ жизни существенно изменится, а 11 процентов вообще отказались представить себе быт без возможности войти в сеть. "Это был бы апокалипсис", - считает 25-летний участник опроса из Москвы.

Правда, 24 процента сказали, что есть интернет или его нет, на их жизнь это никак не влияет. 27 процентов согласились с тем, что влияние отсутствия Сети на их жизнь "будет слабым".

Социологи особо отмечают, что в стране выросла общая доля интернет-пользователей - до 84 процентов. Это высокий показатель относительно других стран. При этом 69 процентов выходят в сеть каждый день, 13 процентов - несколько раз в неделю и лишь 2 процента - раз-два в месяц и реже.

Самая активная аудитория - молодежь в возрасте 18-24 лет - 99 процентов из них пользуются интернетом постоянно или каждый день. Ни к каким интернет-ресурсам вообще не обращаются 16 процентов опрошенных.