Порошенко сменил командующего украинскими войсками в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко сменил командующего Операцией объединенных сил в Донбассе. Как передает телеканал "112 Украина", вместо Сергея Наева им стал Александр Сырский.

"По предложению министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко было принято решение о проведении ротации руководства ООС. Поэтому я принял решение поддержать предложение минобороны и назначить на должность командующего ОС генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича", - заявил Порошенко.

Также отмечается, что это плановая ротация.

