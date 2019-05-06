Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос президента страны Петра Порошенко. Как передает strana.ua, 7 мая он должен ответить на возникшие у следствия вопросы.

Речь идет о преступлениях против евромайдановцев. В 2016 году Порошенко уже допрашивали по этому поводу, теперь ему надо подписать тот протокол и ответить на новые вопросы.

Ранее стало известно, что на Украине и за рубежом была создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду Порошенко и людей из его окружения. Как заявила заместитель главного редактора портала Светлана Крюкова, у нового президента Владимира Зеленского нет сильных мотивов уголовно преследовать Петра Порошенко, но такие есть у тех, кто пострадал от нынешней власти. Созданная группа, по ее словам, будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты. "Насколько я знаю, они уже начали привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом", - сказала Крюкова.

Между тем стало известно, что глава МИД Украины Павел Климкин не перейдет в команду Зеленского. "Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю", - заявил министр. По его словам, он не будет дожидаться увольнения и сам уйдет из правительства, чтобы "по- человечески позволить новому президенту выбрать тех, с кем он будет работать". Впрочем, он не исключил, что будет сотрудничать с Зеленским, например, в качестве советника.