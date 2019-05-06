Порошенко вызвали на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос действующего президента Петра Порошенко. Как передает strana.ua, седьмого мая ему предстоит ответить на возникшие у следствия вопросы. Речь идет о преступлениях, совершенных против евромайдановцев. В 2016 году Порошенко уже допрашивали по этому поводу, теперь ему надо подписать старый протокол и ответить на новые вопросы.

Ранее стало известно, что на Украине и за рубежом была создана группа квалифицированных специалистов, которые займутся привлечением к суду Порошенко и людей из его окружения. Как заявила заместитель главного редактора strana.ua Светлана Крюкова, у новоизбранного лидера Украины Владимира Зеленского нет сильных мотивов уголовно преследовать Порошенко, но такие мотивы есть у тех, кто пострадал от действий нынешней власти. Созданная группа, по словам Крюковой, "уже начала привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием деятельности офшоров, поиском недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом", - сказала Крюкова.

Между тем стало известно, что глава МИД Украины Павел Климкин не перейдет в команду Зеленского. Министр сам уйдет из правительства, чтобы "по- человечески позволить новому президенту выбрать тех, с кем он будет работать" .