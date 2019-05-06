Прекращен выпуск популярных старых iPhone

Компания Apple прекратила выпуск нескольких популярных моделей iPhone. Речь идет об iPhone 6 и 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s и 6s Plus, которые выпускались в период с 2014 по 2016 год, пишет MyDrivers.

Отмечается, что Apple организовала достаточно количество запасных частей, необходимых для ремонта смартфонов, выпуск которых был прекращен. Одновременно с отказом от производства "устаревших" моделей компания намерена сосредоточиться на выпуске более актуальных устройств, начиная с iPhone 7.

Не исключено, что в ближайшее время цены на iPhone 7, iPhone 8 и другие модели могут упасть, поскольку рыночная ниша, которую до этого занимали более старые модели, освободится, и "семеркам" с "восьмерками" нужно будет вписываться в уже установленные ценовые рамки.

Заметим, что информация MyDrivers - инсайдерская и пока не подтвержденная официально. В России все вышеперечисленные модели смартфонов продаются как у авторизованных реселлеров, так и у "серых" поставщиков.