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06.05.2019 19:58
Рубрика: Общество

Своих не сдаем

Международный проект "Своих не бросаем" восстановит европейские памятники Победы
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Накануне Дня Победы в Германии в городе Байльрод вновь открыт восстановленный мемориал советским солдатам. Это легендарный танк Т-34, который в прежние годы пришел в негодность, и местные власти планировали пустить его на металлолом. Однако отправить в утиль танк Победы не дал председатель Волгоградского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Виктор Василевский.
Мемориал в Байльроде (ФРГ) открыт 24 апреля 1975 года. Фото: Предоставлено РГО Мемориал в Байльроде (ФРГ) открыт 24 апреля 1975 года. Фото: Предоставлено РГО
Мемориал в Байльроде (ФРГ) открыт 24 апреля 1975 года. Фото: Предоставлено РГО

Василевский - автор международного проекта "Своих не бросаем". Его суть - восстановление и реставрация сохранившиеся в ФРГ и в других европейских странах памятников и мемориальных комплексов советским воинам-освободителям Европы от фашизма. Дело в том, что после объединения Германии до 95 процентов исторической техники, стоявшей на постаментах, либо приходило в негодность, как в ФРГ, и отправлялось на переплавку, либо, как в Польше, Венгрии, Болгарии и Эстонии, разрушалось вандалами.

"Бессмертный полк" пройдет в 110 странах и в 500 городах мира

- К сожалению, многие мемориалы советскому солдату-освободителю безвозвратно утеряны, - говорит в интервью "РГ" Виктор Василевский. - Мы с коллегами из Европы сохраняем и возрождаем то, что осталось. Отрадно, что частную инициативу поддерживают государственные органы России и Германии. Поэтому не остановимся на восстановленном мемориальном комплексе в Байльроде. Наша акция "Своих не бросаем" продолжится по всей Европе.

Как сообщил Василевский, именно инвесторы помогли восстановить не только монумент в Байльроде, но и благоустроить прилегающую территорию - установить современные светильники и скамейки, посадить цветы и деревья. По этой же модели - благоустройство прилегающих к монументам парков, садов и улиц - проект "Своих не бросаем" помимо ФРГ продолжится в Чехии, Польше, Венгрии, Румынии, Словакии, Австрии и в других странах ЕС. По данным РВИО, ожидается, что к 2020 году - 75-летию Победы над фашизмом - удастся восстановить до 100 памятников Победы в 15 странах Европы.

Это не только ответ тем, кто сносит памятники, это скорее способ донести правду о Победе

- "Своих не бросаем" - это не только и не столько ответ тем, кто сносит памятники советским воинам-освободителям или оскверняет их, - говорит исполнительный директор РВИО Александр Барков, - это скорее способ донести историческую правду о Победе и победителях, сохранять память о подвигах предков. Ведь герои живы, пока их помнят потомки.

Справка "РГ"

Мемориал в Байльроде открыт 24 апреля 1975 в день 30-летия встречи 1-го Украинского фронта армии СССР с войсками 1-й армии США на реке Эльба.

Общество История День Победы
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