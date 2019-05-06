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06.05.2019 21:30
Рубрика: Спорт

Королевы получили номера

Прошла жеребьевка турнира претенденток
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
В столичном Музее шахмат Центрального дома шахматиста им. М. Ботвинника прошла жеребьевка турнира претенденток, который пройдет в Казани с 29 мая по 19 июня 2019 года.

Победительница турнира получит возможность сразиться за корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

FIDE проведет мировой чемпионат по "шахматам Фишера"

Напомним, что в соревновании с призовым фондом 200 тысяч евро примут участие восемь сильнейших шахматисток планеты: Мария Музычук (Украина, рейтинг ФИДЕ 2563), Екатерина Лагно (Россия, 2554), Александра Костенюк (Россия, 2546), Анна Музычук (Украина, 2539), Александра Горячкина (Россия, 2522), Тань Чжунъи (Китай, 2513), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2510) и Валентина Гунина (Россия, 2506).

Гроссмейстеры проведут турнир по круговой системе в два круга (каждая участница сыграет с каждой соперницей по две партии - одну белыми фигурами и одну черными).

В церемонии проведения жеребьевки приняли участие президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и сильнейшая шахматистка в истории, почетный вице-президент ФИДЕ венгерка Юдит Полгар (Венгрия).

"Думаю, что в Казани будет очень жесткая борьба, потому что состав участниц равный и у каждой шахматистки есть шанс выйти на матч с чемпионкой мира. Плюс женский турнир будет менее предсказуемым, чем мужской. Так что ждем интересной и яркой борьбы, - сказал Дворкович в беседе с журналистами.

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После жеребьевки стало известно, что в первый игровой день болельщики и специалисты увидят дуэль сестер Музычук, Гунина сыграет с Лагно, Костенюк с Горячкиной, а Дзагнидзе с Тань Чжунъи.

Также стоит обратить внимание на новость о том, что Международная федерация шахмат утвердила изменения в правилах проведения матчей мужского чемпионата мира-2020 и женского чемпионата мира-2019/20.

Продолжительность матча увеличилась с 12 до 14 игр, сообщает официальный сайт федерации.

Это призвано увеличить "чистую" длительность поединков, но при этом общая продолжительность встреч останется такой же за счет уменьшения количества дней отдыха между партиями.

Также ФИДЕ ввела ограничение на ничью по взаимному согласию. Теперь игроки не смогут этого сделать до того, как черные совершат 40-й ход.

Изменились временные рамки в классическом формате партии. Шахматисты будут иметь 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на следующие 20 ходов, и 15 минут на оставшуюся часть игры с 30-секундным ограничением по времени на каждый ход.

Призовой фонд чемпионата мира среди мужчин увеличен до двух миллионов евро, а победитель получит 60 процентов общей суммы.

Победительница турнира претенденток, который стартует 29 мая в Казани, получит возможность сразиться за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь

На чемпионате мира-2019/20 среди женщин отменена система нокаутов: отныне станет использоваться формат турнира претендентов, за которым последует титульный матч.

Финал будет состоять из 12 игр, а призовой фонд увеличат до 500 тысяч евро.

Спорт Шахматы
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