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06.05.2019 18:56
Рубрика: Экономика

Товары взвесят по ГОСТу

Проверки продуктов на недовес начнутся с 1 декабря
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
В России утверждены два новых ГОСТа, которые позволят контролировать вес и объем фасованных товаров, рассказал "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Это касается практически всех продуктов, бытовой химии, парфюмерии и косметики, отметил он.
Денис Мантуров: За манипуляции с упаковкой отвечать будет именно производитель, а не продавец. Фото: Екатерина Штукина / Пресс-служба правительства РФ / ТАСС Денис Мантуров: За манипуляции с упаковкой отвечать будет именно производитель, а не продавец. Фото: Екатерина Штукина / Пресс-служба правительства РФ / ТАСС
Денис Мантуров: За манипуляции с упаковкой отвечать будет именно производитель, а не продавец. Фото: Екатерина Штукина / Пресс-служба правительства РФ / ТАСС

Первый ГОСТ устанавливает границы допустимых манипуляций с упаковкой товара, второй посвящен методам испытаний, оба вводятся в действие с 1 декабря.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Стандарты предъявляют достаточно жесткие требования к полноте содержимого в упаковке. Скажем, если в одной литровой бутылке подсолнечного масла окажется только 985 мл, то недолив составит менее 1,5 процента, и это можно объяснить случайностью. Если меньше положенного литра обнаруживается уже в каждой бутылке из партии - то это систематический недолив, ведущий за собой и массовые убытки рынка.

Подтверждать полноту веса и объема того или иного товара будут государственные центры Росстандарта в рамках Национальной системы сертификации, участие в ней добровольное.

"Производителей и поставщиков к добровольной метрологической оценке должен подталкивать рынок и потребители, дающие им главное маркетинговое преимущество - доверие", - отметил Мантуров.

Продукция, прошедшая оценку на недовес и находящаяся на постоянном контроле, будет помечена знаком "Ф" - аналогом европейского знака "е". Эти обозначения подтверждают, что вес и объем в упаковке именно тот, который указан производителем. Знак "Ф" и наличие товара в реестре Росстандарта (что подтверждает, что он не зря промаркирован знаком ГОСТа) должны давать уверенность в его качестве потребителям и организациям торговли.

"Если покупатель обнаружит любую манипуляцию, связанную с упаковкой, отвечать будет именно производитель, а не продавец. Это общемировая практика", - сказал Мантуров.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Новые стандарты адресованы добросовестному бизнесу, ориентированному на потребителя, который нуждается во внешних гарантиях не только качества, но и количества покупаемого товара. Основой для новых ГОСТов стали документы Международной организации законодательной метрологии, учитывающей самые современные практики.

Как сообщили "РГ" в Росстандарте, государственные центры испытаний в регионах в ближайшее время будут готовы к приему заявок от производителей для независимой оценки и маркировки товаров знаком "Ф". Подведомственные Росстандарту испытательные центры сформируют и согласуют с ведомством тарифы на проведение необходимых испытаний. Для этого центры метрологии потребуется дооснастить специальными автоматическими весами.

Но главным вопросом остается мотивация производителей и особенно торговых сетей сертифицировать на недовес.

Отсутствие в законодательстве требований по недовесу является лазейкой для недобросовестных компаний, тем не менее нарушения носят единичный характер, считает представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева. По ее словам, обеспечить постоянное соответствие нормы веса фасованной продукции не всегда возможно, адекватная погрешность может объясняться, например, естественным усыханием товара. Ассоциация компаний розничной торговли не смогла предоставить оперативный комментарий.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Стандарты для продуктов
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