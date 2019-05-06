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06.05.2019 17:57
Рубрика: Власть

Путин и Мишустин обсудили налоговые платежи

Текст: Кира Латухина
О росте собираемости налогов, снижении числа фирм-"однодневок", а также о работе, приближающей страну к созданию единого реестра населения, шла речь на встрече президента с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

"Начнем с традиционного вопроса, самого основного - с налоговых поступлений и собираемости. За прошлый год, конечно, и за начало этого года", - предложил Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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"В 2018 году в консолидированный бюджет поступило 21,3 трлн рублей, что на 23 процента выше соответствующего 2017 года", - сказал глава ФНС. "Почти на 30", - заметил президент. "23 в консолидированный бюджет и, совершенно верно, 30 в федеральный бюджет, - подтвердил собеседник. - То есть это пиковый год за эту пятилетку". "И фактически, если говорить по всем бюджетообразующим налогам, этот тренд продолжается и в I квартале 2019 года, - продолжил он. - Тренд - имеется в виду не 23 процента, консолидированный бюджет на сегодняшний день растет на 12,2 процента, если сравнить с I кварталом 2018 года. Если смотреть по основным налоговым бюджетообразующим доходам, то налог на прибыль - темп роста 14,1 процента, налог на доходы физических лиц - плюс 7,8 процента, это на 1,7 процента выше чем, соответственно, рост номинальной заработной платы, это примерно 6,1 процента за январь-февраль".

"По страховым взносам тоже плюс достаточно заметный - плюс 10 процентов. И НДС - он традиционно уже много лет держится, в этом смысле достаточно устойчивый тренд собираемости, - 11 процентов плюсом", - заметил докладчик.

"А НДПИ?" - уточнил Путин. - Я почему спросил - потому что мы находимся в процессе налогового маневра. НДПИ у нас сколько?" "У нас по НДПИ в I квартале 2019 года поступления 1 трлн 478 млрд. Это плюс 15,8 процента к соответствующему периоду - I кварталу 2018 года", - последовал ответ.

По налоговым доходам мы видим достаточную стабильность поступлений, подытожил Мишустин. И макропрогнозу все идет по плану.

"Еще очень важно, что на сегодняшний день у нас идет легализация экономической деятельности компаний. Фактически мы фиксируем вообще минимальное количество компаний, которые можно назвать компаниями-однодневками с фиктивными признаками. Их сегодня меньше 5 процентов из всего числа действующих компаний. Где-то 4 млн примерно у нас юридических лиц работает, и эта цифра сегодня где-то 187 тысяч. То есть можно сказать, что фактически использование компаний-однодневок в деятельности юридических лиц уходит в прошлое", - сообщил Мишустин.

"А что происходит с самозанятыми? - поинтересовался президент. - В нескольких регионах мы начали этот эксперимент: Москва, Московская область, Татарстан". "Да. И Калужская область, - добавил глава ФНС. - Эксперимент движется. У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход". "Лидер - Москва, потом Московская область, потом Татарстан, потом Калужская область, - перечислил он. - Фактически у нас уже более 3,5 млрд рублей - это обороты тех участников этого эксперимента, которые в нем зарегистрировались, так называемая легализация идет".

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"Количество кассовых аппаратов увеличивается? И как люди пользуются теми льготами, которые им предоставлены при приобретении кассовых аппаратов?" - спросил Путин. Увеличивается, ответил собеседник. В среднем - с дореформенного парка в два раза. "У нас порядка более чем 2,3 млн кассовых аппаратов по стране и более чем 800 тысяч юридических лиц их установили", - уточнил он. "Могу сказать, что эта технология стала популярной", - оценил глава ФНС. "И что очень важно, многие сегодня ждут, что мы, как мы и обещали, отменим декларации, которые связаны так или иначе с ведением бизнеса, в случае если компания использует кассовый аппарат на упрощенной системе налогообложения. Такие инициативы готовятся", - рассказал он.

"Еще два слова я хотел сказать по тому, что мы делаем с крупнейшими налогоплательщиками, - продолжил докладчик. - За предыдущий год мы отраслевым принципом поставили на учет экстерриториально восемь межрегиональных налоговых инспекций, крупнейших налогоплательщиков. Это те, у кого оборот выше 35 млрд рублей. Экономика меняется. Мы создали такие межрегиональные инспекции по направлениям, в частности цифровая экономика, транснациональные компании, те иностранные компании, которые в уставной капитал российских компаний вкладывают больше 50 процентов. И что важно, принцип их администрирования - экстерриториальный. То есть компания может пользоваться личным кабинетом юридического лица и вообще не подходить к налоговым инспекциям с точки зрения каких-то услуг или вопросов".

Все более популярной становится налоговый мониторинг. На него "встали" уже 44 крупнейшие компании. "Это специальная форма взаимодействия с налоговой службой, когда мы отказываемся от выездных налоговых проверок вообще за полную открытость учетных систем крупных налогоплательщиков. То есть практически мы видим онлайн то, как работают наши крупные компании, - пояснил Мишустин. - И уже на сегодня примерно 12,5 процента налоговых доходов в федеральный бюджет эти компании уплачивают". Председатель правительства поручил расширять этот эксперимент, заметил глава ФНС.

Фото: photoxpress
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Еще Мишустин рассказал про единую систему записи актов гражданского состояния, оператором ведения которой с октября прошлого года стала Федеральная налоговая служба. "Раньше было достаточно много проблем, связанных с тем, что чтобы получить какую-то справку, необходимо было ехать даже в ЗАГС, где когда-то была внесена запись о вашем рождении. Сегодня единая облачная технология позволила фактически связать все ЗАГСы единой цепочкой, - заметил он.

- Причем их количество сократилось примерно с 6500 ЗАГСов - до начала соответствующих реформ - до 4200". "Сегодня эта технология абсолютно централизована, - заметил докладчик. - Мы фиксируем уже где-то 2 млн 700 тысяч записей актов гражданского состояния, которые с 1 октября 2018 года случились". "Если все будет в порядке, то в течение 2,5 лет произойдет ретроконверсия с 1926 года", - рассказал он. Для этого нужно будет оцифровать архивы ЗАГСов. Мишустин надеется, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения страны.

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