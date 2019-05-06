Ученые раскритиковали рацион NASA для межпланетных путешествий

Ученые Института биофизики Красноярского научного центра РАН раскритиковали программу питания космонавтов, разработанную NASA для многолетних космических миссий. По этой программе большинство продуктов будет производиться на борту корабля или на космической базе, однако она не позволит полностью обеспечить потребности путешественников в аминокислотах, витаминах и микроэлементах. Результаты многомерного компьютерного исследования были опубликованы в журнале Acta Astronautica.

Для проверки рациона ученые РАН составили список из 46 источников пищи, которые ранее были отобраны американским космическим агентством. Среди них овощи, злаки, бобовые культуры, ягоды, мясо некоторых животных и некоторые других продукты. Затем компьютерная программа составила несколько пищевых наборов по 10-46 продуктов в каждом.

Наилучший вариант суточного набора включал в себя рис, картофель, свеклу, капусту, морковь, кабачки, птицу и улиток, рапсовое и сафлоровое масло, сою, нут, горох, клубнику, лук, чеснок, рыбу, молоко, сахар и соль. Но даже такой набор не устранял дефицит витаминов B5 и D, а также избыток железа.

Кроме того, в нормах NASA строго фиксировано суточное потребление омега-6 жирных кислот, витаминов D, K, E, C, B12, B5, B6, тиамина, рибофлавина, фолиата, ниацина, биотина, магния, калия, марганца, фтора, цинка, йода и хрома. Но в реальных условиях выдержать эти нормативы не удастся.

"Скорее всего, проблему недостатка витаминов придется решать с помощью витаминизированных продуктов, а также витаминных препаратов", - рассказал один из авторов исследования, старший научный сотрудник Института биофизики Сибирского отделения РАН Владимир Ковалев.

Проблема питания космонавтов усугубляется тем, что пока не доказана возможность растений и животных-кандидатов размножаться на других планетах или даже на Луне. Возможность выращивать некоторые виды растений и снабжать экспериментаторов едой в замкнутом бункере уже была проверена в долговременных экспериментах. Однако говорить об использовании таких систем в космосе еще рано, резюмируют сибирские ученые.