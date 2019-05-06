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06.05.2019,  
19:19
Текст:  Антон Валагин

Расчеты турецких С-400 обучат в России

В конце мая турецкие военные начнут обучение эксплуатации и обслуживанию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

- Около 100 человек пройдут подготовку в одном из российских учебных центров. Курс обучения займет примерно пять месяцев, - сообщил ТАСС военно-дипломатический источник. В Рособоронэкспорте не стали комментировать эту информацию.

Фото: Dmitriy Pichugin/wikimedia.org
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Напомним, с марта в России учатся управлять "Триумфом" китайские военные - будущие расчеты второго полкового комплекта С-400, который должен быть передан КНР до конца 2019 года.

- Одновременное обучение зенитчиков Китая и Турции станет беспрецедентным в истории бывшего СССР и современной России, - отметил собеседник агентства.

Контракт на поставку Турции полкового комплекта зенитных систем большой дальности С-400 "Триумф" был подписан в 2017 году. За покупку российских комплексов ПВО Турция подверглась сильному давлению со стороны США - в частности, заморожено участие страны в программе по производству, обслуживанию и эксплуатации истребителей пятого поколения F-35. В ответ Анкара пообещала найти необходимые ей самолеты в другом месте - в качестве замены рассматривается российский Су-57.

Зенитная система С-400 предназначена для перехвата любых воздушных целей в радиусе 400 километров. По результатам испытания первого полка "Триумфов": две цели были сбиты на предельной дальности двумя ракетами, - китайские военные назвали российский зенитный комплекс лучшим в мире.

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