"Реактивные" Т-80БВМ покажут на параде в Мурманске

На военном параде, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в городе-герое Мурманске будет представлена разнообразная техника, состоящая на вооружении армии России.

Одними из самых ожидаемых участников парада станут танки Т-80БВМ, которые больше нигде не демонстрируются. Эти боевые машины лишь второй раз проедут в парадном строю 9 мая. Они состоят на вооружении одного из батальонов мотострелковой бригады Северного флота.

По сравнению с предыдущей версией, "восьмидесятые" прошли существенную модернизацию, которая коснулась всех характеристик. Их встроенная динамическая защита нового поколения "Реликт" более эффективна по сравнению с предыдущими "Контак-1" и "Контакт -5". Новейшая "реактивная броня" способна успешно нейтрализовывать не только кумулятивные противотанковые боеприпасы, в том числе и тандемные, но и бронебойные подкалиберные снаряды.

Современный многоканальный прицел "Сосна-У" обеспечивает уверенное поражение различных объектов как в дневное, так и в ночное время. Имеется автомат сопровождения целей, а также возможность дублирования действий наводчика-оператора с места командира машины.

Доработанная 125-мм пушка может применять как артиллерийские снаряды, так и управляемые ракеты на дальности более 5000 м.

Хорошо приспособленный к условиям Заполярья газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с. позволяет развивать скорость более 70 км/ч.

Ранее сообщалось, что Т-80БВМ должны были полностью заменить дизельные Т-72, находившиеся на вооружении данной мотострелковой части.