Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
06.05.2019,  
13:11
Текст:  Алексей Брусилов

"Реактивные" Т-80БВМ покажут на параде в Мурманске

На военном параде, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в городе-герое Мурманске будет представлена разнообразная техника, состоящая на вооружении армии России.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Одними из самых ожидаемых участников парада станут танки Т-80БВМ, которые больше нигде не демонстрируются. Эти боевые машины лишь второй раз проедут в парадном строю 9 мая. Они состоят на вооружении одного из батальонов мотострелковой бригады Северного флота.

По сравнению с предыдущей версией, "восьмидесятые" прошли существенную модернизацию, которая коснулась всех характеристик. Их встроенная динамическая защита нового поколения "Реликт" более эффективна по сравнению с предыдущими "Контак-1" и "Контакт -5". Новейшая "реактивная броня" способна успешно нейтрализовывать не только кумулятивные противотанковые боеприпасы, в том числе и тандемные, но и бронебойные подкалиберные снаряды.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Песок, вода и морозильная камера: как испытывают автоматы Калашникова

Современный многоканальный прицел "Сосна-У" обеспечивает уверенное поражение различных объектов как в дневное, так и в ночное время. Имеется автомат сопровождения целей, а также возможность дублирования действий наводчика-оператора с места командира машины.

Доработанная 125-мм пушка может применять как артиллерийские снаряды, так и управляемые ракеты на дальности более 5000 м.

Хорошо приспособленный к условиям Заполярья газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с. позволяет развивать скорость более 70 км/ч.

Ранее сообщалось, что Т-80БВМ должны были полностью заменить дизельные Т-72, находившиеся на вооружении данной мотострелковой части.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Корейский "Искандер": что испытала КНДР 14:08
Новейшая модификация БРДМ-2М передана Киргизии 30.04.2019
Опубликованы неизвестные парадные снимки маршалов СССР 30.04.2019
танки
Фото: José Luis Porta/ Wikimedia.org
Турецкий авианосец спустили на воду после пожара 11:37
Как советский танк закончил войну во Вьетнаме 30.04.2019
ИСУ-122 и грузовик "Студебеккер" покажут на параде в Верхней Пышме 30.04.2019
парады
Фото: Vernon Pugh, U.S. Navy/wikimedia.org
Конвертопланы Osprey перелетели через Тихий океан 11:22
9 мая по главной площади Кызыла впервые пройдет конный взвод 04.05.2019
Состоялась пешая репетиция воздушного парада 02.05.2019