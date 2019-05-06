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06.05.2019 11:00
Рубрика: Общество

В организмах речных рачков найдены наркотики и пестициды

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В организмах ракообразных вида Gammarus pulex, обитающих в реках графства Саффолк (Великобритания), экологи обнаружили следы наркотиков и запрещенных в Англии и ЕС пестицидов.

Сотрудники Королевского колледжа Лондона и университета Саффолка собрали образцы ракообразных в 15 местах на восточном побережье графства. Результаты исследования, которые опубликованы в ScienceDirect, поразили ученых.

Фото: pixabay.com
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У каждого из исследованных ракообразных был обнаружен кокаин, у многих - лидокаин, алпразолам и кетамин. И, кроме того, следы запрещенных в Бриатнии пестицидов.

Специалистов особенно удивил тот факт, что этим коктейлем из химикатов начинены организмы из сельских рек, а не из рек вблизи крупных городов, например Темзы.

Томас Миллер из Королевского колледжа Лондона, был поражен, что "кокаин был обнаружен в 100% образцов", анальгетик лидокаин - в 95 %, транквилизатор алпразолам - в 88 %.

Найденные в организмах пестициды представляют особую загадку для исследователей, поскольку их использование в течение многих лет запрещено в Англии. И хотя количество обнаруженных в организмах химикатов не несет пока смертельной опасности для ракообразных, тем не менее, это экологическая проблема, которая, возможно, "представляют угрозу для животных", считают ученые.

Ученые отмечают: они все чаще сталкиваются с остатками наркотиков в окружающей среде. По их версии, опасные для природы вещества попадают в очистные сооружения, которые, однако, не могут полностью удалить их или нейтрализовать.

Какое влияние химикаты оказывают на животный и растительный мир и в конечном итоге снова на людей, это тема следующих исследований.

Общество Экология Общество Наука
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