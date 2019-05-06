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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Батареи идут отдыхать

В понедельник в столице начали отключать отопление
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 96(7854)
Столичные энергетики начали отключать отопление в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с установившейся теплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы", - прокомментировал он новый этап в работе коммунальщиков. По словам заммэра, отопление на объектах будут отключать по очереди. Сначала тепло перестанут подавать на промышленные объекты, а затем батареи остынут в административных и жилых зданиях. В последнюю очередь отключат школы, детсады, больницы и поликлиники.

В Сети появился график отключения горячей воды в Москве

Топить в столице прекращают, когда среднесуточная температура в течение 5 суток подряд держится выше отметки плюс 8 градусов. При этом должна сохраняться тенденция к повышению температуры наружного воздуха. Так, уже сегодня столбики термометров в Москве, по прогнозам, поднимутся до 23 градусов выше нуля днем, а ночью не опустятся ниже отметки 12 градусов. Во вторник день обещает быть еще теплее.

Что касается отопительного сезона, который подошел к концу, то он, по словам Бирюкова, прошел без сбоев. Стабильно работала отопительная система и предыдущие восемь сезонов. Тем временем энергетики уже готовятся к зиме 2019-2020 годов. До наступления холодов нужно успеть проверить и отремонтировать 73 тысячи жилых и нежилых зданий, все инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты. Подготовительные работы они обещают закончить до конца августа. "Готовность к пуску тепла на социальные объекты города - 1 сентября, к массовому пуску тепла - 15 сентября", - обозначил сроки Бирюков.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отопительный сезон в России
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