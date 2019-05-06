Аэропорт "Шереметьево" перешел в штатный режим работы с двумя взлетно-посадочными полосами, сообщили в аэропорте. Уже завершена работы следственной бригады СКР и представителей Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Сгоревший самолет переместили с взлетно-посадочной полосы на удаленную стоянку.

"Планируется, что в течение предстоящих суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию", - говорится в сообщении аэропорта.

При этом пока авиакомпании посредством sms-сообщений и телефонных звонков минимум за 5 часов информируют пассажиров отмененных либо отложенных рейсов об изменениях в статусе.