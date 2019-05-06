Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево

Ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы - основные травмы пострадавших при жесткой посадке лайнера "Сухой Суперджет-100" в аэропорту "Шереметьево".

"Прежде всего, это термоингаляционная травма. На втором месте - отравление продуктами горения. Одна женщина доставлена в институт Вишневского с ожогами 15-18% поверхности тела. Еще одна пострадавшая с ожогами 15% тела, в основном, спины, направлена в институт Склифосовского", - уточнила Вероника Скворцова, министр здравоохранения России.

Всего госпитализированы пять человек. Еще 14 обратились за амбулаторной помощью. Среди них - один несовершеннолетний - юноша 16 лет.

Скворцова также опровергла информацию о том, что кареты скорой помощи не смогли быстро прибыть в аэропорт. "Машины скорой помощи приехали быстро. Их было 24. Также на месте ЧП находились два вертолета. Медицина сработала мгновенно", - подчеркнула Скворцова.