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06.05.2019 13:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Костромич забыл в магазине 180 тысяч рублей

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полиция в Костроме помогла местному жителю разыскать борсетку с крупной суммой денег, которую покупатель забыл в продуктовом магазине, сообщает региональное УМВД.

Фото: УМВД по Костромской области
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По данным полиции, с заявлением о пропаже сумки в отдел внутренних дел на улице Волжской в Костроме обратился местный житель. Он рассказал, что отправился за покупками в продуктовый магазин с крупной суммой денег: с собой в борсетке у мужчины было 180 тысяч рублей. Свою ношу рассеянный покупатель забыл в помещении торговой точки. Но когда опомнился и вернулся на место, там ее уже не было.

К счастью, в магазине были установлены видеокамеры. Когда сотрудники уголовного розыска просмотрели записи системы видеонаблюдения, они выяснили, что сумку нашел честный покупатель. Он передал ее продавцам, попросив, чтобы те вернули находку владельцу. Но когда полиция начала опрос продавцов, кто из них взял борсетку на хранение, никто не признался.

- В результате комплекса проведенных оперативных мероприятий правоохранителям удалось установить, кто из сотрудников забрал себе деньги. Им оказалась кассир торговой точки, - пояснили в полиции.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Если вину кассирши докажут, ей грозит до пяти лет заключения.

Полицейские обратились к жителям с просьбой внимательнее следить за своими вещами и документами при посещении общественных мест.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
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