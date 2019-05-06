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06.05.2019 20:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опасная мансарда

Майклу Калви не разрешили прогулки
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok, американскому бизнесмену Майклу Калви. Обвиняемый в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" инвестор останется дома до середины июля.

Адвокаты просили суд освободить Майкла Калви из-под домашнего ареста или разрешить ему двухчасовые прогулки. Сам обвиняемый пояснил в суде, что ни он, ни его партнеры не похитили ни одной копейки, никого не обманывали. По словам Калви, он не намерен скрываться от следствия или суда, и готов всячески помогать следствию в установлении истинности и своей полной реабилитации. По его мнению, потерпевшие в этом деле просто хотят завладеть банком и контролировать его, не допустить раскрытия сомнительных сделок. В свою очередь адвокат потерпевшей стороны и следователь назвали решение суда законным, обоснованным и не подлежащим отмене. Следствие также выступило категорически против разрешения прогулок и против выхода Калви на мансарду, так как она никак не оборудована для прогулок.

По делу назначена экспертиза, которая должна оценить реальную стоимость спорного пакета акций

Басманный суд 11 апреля по ходатайству следствия освободил американца из СИЗО и перевел его под домашний арест. Также домашний арест был назначен и бывшему главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву. Троим другим фигурантам по делу - партнеру фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну, гендиректору компании "Первое коллекторское бюро" Максиму Владимирову и директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину до 14 июля продлен арест в СИЗО.

Глава Baring Vostok Майкл Калви не считает свое дело политическим

Изначально Басманный суд 16 февраля арестовал на два месяца Майкла Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров "Восточного" поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата 2,5 миллиарда рублей долга банку были переданы 59,9 процента акций компании IFTG, которые реально почти ничего не стоили. Калви, в свою очередь, заявил в суде, что сделка была прозрачна, в доказательство этого предложил продать спорный пакет акций на рынке. Как сообщалось, сейчас по делу назначена экспертиза, которая должна оценить реальную стоимость спорного пакета акций.

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