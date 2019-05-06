По всей Москве начался сезон фонтанов. На ВДНХ после долгой исторической реконструкции снова заработали сооружения-легенды - "Дружба народов" и "Каменный цветок".

"Одновременный пуск городских фонтанов - добрая московская традиция, - сказал, открывая новый сезон, мэр Москвы Сергей Собянин. - Есть на этот раз у нас и второй повод для торжества - мы даем старт празднованию 80-летия ВДНХ". Оба фонтана на выставке - дело рук выдающегося советского архитектора Константина Топуридзе. Строились они в 1954 году, когда реконструировали главную выставку страны. Фонтаны в традициях XVII-XVIII веков по задумке автора должны были подчеркнуть советские достижения. Идея казалась неосуществимой. Но Топуридзе, вспоминают сейчас его потомки, был знатоком архитектуры петровской эпохи. И вместе с тем - первоклассным интерпретатором классического наследия. Вот почему та же "Дружба народов", напоминая фонтаны Петергофа, в то же время обладает незабываемым советским колоритом.

Жемчужина ВДНХ - конечно, 16 позолоченных девушек, символизирующих союзные республики. Мастерам, работавшим над фонтаном, позировали туркменская пианистка Гозель Аннамамедова, грузинка Родам Амирэджиби - супруга поэта Михаила Светлова, эстонская балерина Вирве Кипле-Парсадян. На главный павильон выставки смотрит девушка-Россия. Славянские "сестры" - бок о бок с ней: Белоруссия (девушка в косынке с яблоком в руке) и Украина - в косынке. Но хотя все девушки советские, они все равно ассоциируются с древней богиней плодородия Деметрой. Сходство придают другие атрибуты фонтана: снопы пшеницы, конопли и подсолнухов.

Фонтан этот и в те времена ни разу не реставрировали. А когда СССР развалился, о "союзных девушках" и вовсе позабыли. Выставка, как и вся страна, ударилась в бизнес, на территории всей выставки бойко шла торговля.

Все ансамбли выставочного комплекса воссозданы в точном соответствии с первоначальным замыслом архитектора Констатина Топуридзе

Фонтаны же тем временем ветшали. Когда же руки до них дошли, всех 16 девушек пришлось везти в мастерскую. И уже там 25 специалистов вручную возвращали им солнечный золотой блеск. Очистили до бронзы, нанесли слой сусального золота - его потребовалось 5 кг. Каждую фигуру обрабатывали в течение недели. Снова вернулись в фонтан потерянные фигуры 15 рыб и 7 дельфинов. В чаше установили светодиоды и теперь это самый яркий фонтан выставки.

Обновился и "Каменный цветок". На создание этого шедевра мастера вдохновили произведения Павла Бажова, в одном из которых и описан чудо-цветок. Во все времена вокруг архитектурного облика цветка-фонтана шли дискуссии. Одни считали "Каменный цветок" вершиной фонтанного искусства. Бьющие из самоцветов струи придавали ему романтический флер, особенно заметный с наступлением темноты. Кое-кто упрекал автора в аляповатости, мол, фонтан похож на елочную игрушку. Не всем понравился обновленный "Каменный цветок" и сейчас. Искусствоведы, да и просто Facebook-обыватели упрекают реставраторов в "цыганщине": уж слишком ярко и кричаще выглядят самоцветы. Но присутствовавший на церемонии открытия фонтана внук автора Никита Топуридзе заявил: "Все воссоздано ровно так же, как и задумывал создатель".

Чертежи фонтанов в цвете и кальке, как и исторические фотографии, бережно хранятся в семье архитектора. По ним реставраторы и воссоздавали памятники. Главная особенность "Каменного цветка" - струи, бьющие среди самоцветов. Они были созданы из смальты, особого вида глушеного стекла. От старого фонтана сохранилась только треть смальты, остальную пришлось изготавливать в Москве и Санкт-Петербурге по оригинальным чертежам и технологиям. Вернулись в фонтан и 23 фигуры осетров, исчезнувшие непонятно куда в годы перестройки. В обоих фонтанах обновили инженерную начинку. Многолетний износ насосов привел к тому, что "Каменный цветок" работал менее чем на 50% мощности, многие струи вообще не били. Сейчас насосы стали мощнее, современнее. Высоту струй увеличили вдвое: в "Каменном цветке" - до 15, а в "Дружбе народов" - до 20 метров. Точь-в-точь как задумывал мастер Константин Топуридзе.