Названы регионы РФ с наибольшим потреблением сахара

Росстат назвал регионы России с наибольшим и наименьшим потреблением сахара. Список "сладкоежек" возглавили обитатели Центральной России: в 2017 году на каждую статистическую душу в Липецкой и Курской областях пришлось по 55 килограммов сахара, 4,5 кг в месяц. Немного отстали от них Тамбов и Воронеж: 54 и 52 кг соответственно. Замыкает пятерку "сахарных регионов" Краснодарский край - 50 кг.

Намного умереннее едят сладкое в Поволжье и Сибири: в Красноярском крае, например, потребление составило 28 килограммов на человека, в Чувашии и Калмыкии - 27 и 26, пишет RT. Единственным регионом, уложившимся в медицинскую норму - 24 килограмма сахара на человека в год, - оказалась Тыва.

В среднем по стране потребление составило 39 кг сахара. За последние 12 лет оно немного увеличилось - в 2005 году россияне съедали на килограмм сахара меньше. В 2018 году Минздрав опубликовал данные о почти двукратном превышении медицинского норматива по сладостям: 39,4 кг на человека при норме в 24 килограмма.