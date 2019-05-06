Приговор Кокорину и Мамаеву будет вынесен в среду

Пресненский суд Москвы завершил рассмотрение дела Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Однако приговор пока не оглашен.

Как стало известно по итогам заседания, приговор спортсменам будет вынесен в среду 8 мая. Предполагается, что оглашение состоится в 14:00 по московскому времени.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся в СИЗО с октября прошлого года - они стали участниками драк в центре Москвы, в результате инцидентов пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. С тех пор срок пребывания спортсменов под арестом продлевался несколько раз. В ходе рассмотрения дела по существу показания дали как потерпевшие, так и многочисленные свидетели.

Прокурор потребовал для братьев Кокориных 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого - на месяц меньше. Адвокаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы наказание не было связано с лишением свободы. Кокорин же в своей речи "по-человечески" попросил суд не ломать судьбы спортсменов и дать им шанс возобновить карьеры.