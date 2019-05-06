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06.05.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики рассказали о резком потеплении до 29 градусов

Текст: Ольга Игнатова
В Москве неделя начинается с летней погоды, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Днем в понедельник в столице до +25 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Во вторник, 7 мая, тоже хорошая летняя погода, переменная облачность, ночью +13, днем до +26 градусов. В среду, 8 мая, кратковременный дождь, возможна гроза, понижение температуры воздуха до плюс 17-19 градусов. При грозе возможно усиление ветра.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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На 9 и 10 мая прогнозируется умеренно теплая погода. Ночью 9 мая от 6 до 11 градусов тепла, днем +18…+23 градуса. В пятницу, 10 мая, облачно, небольшой дождь, ночью +10…+15 градусов, днем 18-23 выше нуля.

Из-за циклонов на юге Архангельской области сильный дождь с грозой, днем до +14 градусов. В Мурманской области холодно - всего 2-7 тепла. Осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью заморозки.

Во вторник, 7 мая, в Карелии сильные осадки. Днем не выше +13 градусов.

В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях сильный дождь с грозой. Днем 12-17 градусов. Кстати, в День Победы, 9 мая, в Санкт-Петербурге воздух прогреется максимум до +14 градусов. А на севере - в Вологодской области - неделя начинается с 26- градусный жары.

В Саратовской области из-за прохождения атмосферного фронта в понедельник ливни и град. Сильный дождь и до +26 градусов 8 мая в Ростовской области.

Фото: iStock
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В Краснодарском и Ставропольском краях сильный дождь с грозой, но температура повышается. Восьмого мая в отдельных районах ожидается до +29 градусов. И дальше температура существенно не изменится. Но около моря, которое еще не прогрелось, холоднее. В районе Анапы и Геленджика до 20 тепла, в Сочи - до 25 радусов.

На Урале также практически летняя погода. В Свердловской области до +25 градусов. В Пермском крае 18-23 выше нуля. На южном Урале - в Челябинской и Курганской областях - 23-28 градусов. Местами дожди и туманы. В Архангельской области температура повысится до +21 градуса.

В Омской области до 25 тепла, без осадков. На юге Тюменской области 7 и 8 мая температура такая же, как и в Краснодаре: до +29 градусов.

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В центральных районах Красноярского края 18-23 выше нуля, местами небольшие дожди. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае без осадков и тоже до +25 градусов.

В Приморье в понедельник, 6 мая, не выше 18 градусов, но затем начнется потепление. И во вторник, 8 мая, уже до +27 градусов. В Якутске плюс 2-4 градуса. В Амурской области на юге до +17, на севере 10-15 градусов. На юге Хабаровского края до +14 градусов.

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