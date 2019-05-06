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06.05.2019 19:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Москвы в аварии пострадали три сотрудника полиции

Текст: Владимир Баршев
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии в центре Москвы, в которой пострадали трое полицейских.

Авария произошла около полудня в Мерзляковском переулке. Водитель черного внедорожника на этой узкой улочке выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с с патрульным автомобилем отдела МВД по району Арбат. Трое полицейских, ехавших в патрульной машине, получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Но раз возбуждено уголовное дело, то можно предположить, что как минимум один из пострадавших полицейских получил тяжкие травмы.

Фото: kino-teatr.ru
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ДТП произошло буквально под видеозапись - прямо напротив одной из подъездных камер. Скорость у обоих автомобилей была не очень высокая, но удар пришелся в левый угол полицейской машины. Джип остановился только на уровне водительского зеркала легковушки.

Примечательно, что на внедорожнике были установлены итальянские номера. Это послужило для некоторых СМИ поводом предположить, что машина принадлежит посольству. Однако в дипмиссии сообщили, что такого автомобиля у них нет, а ни один из имеющихся в аварии не попадал.

Водитель внедорожника был доставлен в следственное подразделение, где его допросили следователи. На допросе он показал, что отвлекся на вопрос ребенка, выехал на встречную полосу, и, не справившись с управлением, врезался в патрульный автомобиль.

Расследование по факту ДТП продолжается. Но водителю внедорожника сильно повезет, если травмы полицейских после заключения судмедэкспертов не окажутся тяжкими.

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