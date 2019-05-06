В Калуге при столкновении двух маршруток пострадали семь человек

В Калуге столкнулись два маршрутных такси. Семь человек получили травмы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

Авария произошла в 7:58 на улице Московской недалеко от дома 261. Столкнулись ПАЗ и "Газель" - оба автомобиля работают в режиме маршрутных такси.

Предварительно, водитель ПАЗа не учел дистанцию и не успел затормозить перед ехавшей впереди "Газелью". В результате маршрутки столкнулись.

В аварии получили травмы и обратились за медицинской помощью семь человек: водитель и пассажиры ПАЗа.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Затруднений для передвижения транспорта не имеется. По факту ДТП проводится проверка.