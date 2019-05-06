В Калуге выбрали лучший караул

В преддверии Дня Победы в Калуге состоялся финал смотра-конкурса на звание лучшего образцово-показательного караула. Победители прошлого года из школы № 23 вынесли знамя Поста № 1

Открывали мероприятие победители смотра-конкурса прошлого года, ученики средней общеобразовательной школы № 23 вынесли знамя Почетного караула Поста №1, возложили цветы к могиле Неизвестного солдата у Вечного огня и первыми заступили в почетный караул.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил постовцев с праздником и наградил Почетными грамотами за отличное несение службы.

- Пост № 1 стал одним из символов Калуги, также он является одним из лучших в стране, - подчеркнул Александр Иванов, - Спасибо всем, кто на протяжении многих лет причастен к такому замечательному делу, благодарю вас за многолетнее самоотверженное служение этой светлой идее. Пусть и дальше постовцы будут верны призыву: "Никто не забыт, ничто не забыто!"

Участники мероприятия почтили память погибших в годы войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата.