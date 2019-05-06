В Москве начали отключать отопление

В Москве утром 6 мая начали отключать отопление в городе. Но батареи в домах и соцобъектах станут холодными не сразу. Сначала тепло отключат на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, потом в детских садах, школах, больницах и поликлиниках.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что отопительный сезон в столице обычно заканчивается, если среднесуточная температура поднимается выше 8 градусов тепла и держится на этом уровне пять дней подряд. А в Москве сейчас установилась теплая и солнечная погода. Все работы по отключению отопления должны завершиться в течение пяти дней.

По словам заммэра, отопительный сезон в Москве прошел без сбоев и отключений, как и предыдущие восемь лет. При этом в городе уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. В планах коммунальных служб к осени проверить 73 тысячи жилых и нежилых зданий, а также городские инженерные коммуникации, тепловые пункты и котельные. "Готовность к пуску тепла на социальные объекты города - 1 сентября, к массовому пуску тепла - 15 сентября", - отметил Петр Бирюков.