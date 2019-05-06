В Москве пьяный мужчина устроил стрельбу возле торгового центра

Неприятный, но вполне прогнозируемый в период долгих каникул инцидент произошел на северо-востоке Москвы. Как сообщили источники в правоохранительных органах, нетрезвый мужчина открыл огонь из пистолета в Лосиноостровском районе на Тайнинской улице возле дома 19.

Собственно, этот дом - торговый центр "Тайнинский". Именно там, приобретя в винно-водочном отделе крепкий алкоголь и употребив его, мужчина достал пистолет и сделал три выстрела. Правда, специально он ни в кого не целился. Затем он вышел на улицу и пальнул в воздух шесть раз.

После посещения винно-водочного отдела магазина покупатель достал пистолет и открыл стрельбу

Задержали его сразу же - благо, во время праздников во всех людных местах дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии. Как раз в ожидании и для предупреждения подобных инцидентов. Задержанный, 1976 года рождения, протрезвев, пояснил, что ничего плохого не умышлял и не хотел никого убить и даже обидеть. Просто было праздничное настроение и он решил сделать салют. От души. Но полицейским было не смешно. Только чудом никто не пострадал, особенно в торговом центре. Несмотря на то, что стрельба велась не из боевого, а травматического пистолета, все равно могло быть случайное попадание - либо прямое, либо рикошетом.

В скором времени праздничный настрой пропадет и у стрелка. После недолгого разбирательства и судебного решения у него отберут гражданское оружие, оштрафуют и, возможно, посадят на 15 суток. Или обяжут потрудиться на тот же срок для блага города. Пистолет продадут через комиссионный магазин, деньги вернут бывшему владельцу. Но отныне вряд ли ему позволят приобрести что-либо огнестрельное - в подразделениях лицензионно-разрешительной службы Росгвардии, где выдают разрешения на оружие, за ним закрепится своеобразная "черная метка". И ни у кого из наших сограждан такой отказ не вызовет осуждения: человеку, склонному к пьянству и хулиганству, давать оружие нельзя. Уж слишком много трагических случаев. Вспомним хотя бы "керченскую бойню", когда студент колледжа расстрелял учащихся и преподавателей.

Кстати, этот "тайнинский" хулиган с пистолетом еще легко отделался, потому что никто, к счастью, не пострадал. В ночь на 2 мая в Москве тоже стреляли - на площадке для выгула собак на улице Солнечной. Ранены четверо из помпового ружья. Вот этому стрелявшему грозит уже не только конфискация ружья, но и тюремный срок.