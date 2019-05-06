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06.05.2019 11:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столице впервые проведут экскурсию по "военному" лесу

Текст: Ирина Огилько

В столице много экскурсий, посвященных военной тематике. Провести первую экскурсию по лесу "времен Великой Отечественной войны" предлагают столичные экологи.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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Как рассказали "РГ" в Мосприроде, во время экскурсии расскажут о том, чем лес помогал военным, как стал надежной крепостью, столовой и медпунктом одновременно. Кроме этого экскурсанты узнают, как выжить в лесу, как строить землянки и укрепления, какие растения использовать в качестве дезинфицирующего средства, чем лечить раны и ушибы, если рядом нет медпункта, что можно есть в лесу и откуда брать воду, как найти дорогу, если потерялся в лесу.

Водить по "военным" тропам будут в парке "Долгие пруды", которые собираются со временем превратить в один из природных заказников Москвы, аналогичных заказникам "Долина реки Сетуни", "Воробьевы горы" и другие. 

Экскурсия бесплатная, начнется 8 мая в 14:00 на поляне напротив усадьбы "Виноградово" по Дмитровскому шоссе, 165, стр2.

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