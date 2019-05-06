В Зеленограде задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

Столичные наркополицейские совместно с коллегами из подмосковного Зеленограда и при силовой поддержке спецназа задержали 29-летнего мужчину и 30-летнюю женщину. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Юрий Титов.

- Оперативники во время проведения розыскных мероприятий в Зеленограде, на Зеленой улице, задержали автомобиль Kia. Досмотрев водителя автомобиля, они у него изъяли три полимерных пакета с 300 граммами вещества светлого цвета. Экспертиза показала, что изъятое является наркотиком мефедрон, - рассказал Титов.

По его словам, также задержана была и пассажирка автомашины - 30-летняя жительница Московской области, у которой нашли полимерный пакет с 20 граммами метилэфедрона.

Оперативники, допросив задержанных, выяснили, где находится сделанная ими закладка. И возле одного из домов на Зеленой улице обнаружили тайник, в котором нашли свыше 380 грамм метилэфедрона. По месту жительства задержанных полицейские изъяли пакет с 2,5 кг наркотиков.

Криминальный дуэт арестован. Уголовное дело возбуждено по нескольким тяжким статьям УК, по которым им грозит лет 20 провести за решеткой.