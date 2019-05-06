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06.05.2019 13:27
Проект: В регионах

Жители Нововоронежа приняли участие в массовом велопробеге

Жители Нововоронежа приняли участие в велопробеге "Велодень-2019", который проводится по инициативе Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) и при поддержке администрации города четвертый год подряд. В этом году на старт вышло 140 человек.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Мероприятие посвятили 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами велопробега выступили отдел социального развития, профком, Организация молодых атомщиков НВ АЭС.

"Мы с удовольствием поддерживаем инициативу наших работников, которые выступают за активный образ жизни и которым не безразлична память о Великой Победе", - отметил председатель профкома Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

С каждым годом масштабы акции растут. На этот раз к ней помимо нововоронежцев присоединились любители велоспорта разных возрастов из Воронежа, Лисок, Липецка. Самому маленькому участнику - чуть больше года, самому опытному - семьдесят лет.

Фото: Нововоронежская АЭС
Новый энергоблок Нововоронежской АЭС дал первый ток

"Число приверженцев велодвижения становится все больше, в том числе и в нашем городе. Мы бросили клич в социальных сетях и получили большой отклик", - поделился один из организаторов акции, инженер цеха тепловой автоматики и измерений Нововоронежской АЭС Сергей Кузнецов.

"Я в пять лет сел на велосипед и с тех пор вот уже 65 лет с ним не разлучен. Участие в велопробеге позволяет мне понять, на что я еще способен", - рассказал ветеран Нововоронежской АЭС Анатолий Белоглазов.

Колонна стартовала от Нововоронежского политехнического колледжа и двинулась в сторону смотровой площадки энергоблоков №6 и 7 Нововоронежской АЭС, затем вернулась в город по окружной дороге. У мемориала "Звезды Славы" состоялось возложение цветов, после чего всех ждало угощение: горячий чай и полевая кухня, организованные "Нововоронежской АЭС-Авто". Всего в этот день любители велоспорта преодолели маршрут в 21 км.

В числе велосипедистов можно было увидеть и участников большого велотура по маршруту Нововоронеж-Десногорск, куда вошли сотрудники атомных станций Концерна "Росэнергоатом". Свой велопробег они также посвятили Великой Победе.

"Мы стартуем сегодня вместе с вами, а завершим свой велопробег 9 мая. Нам предстоит преодолеть в общей сложности 900 км. Это не так просто, это тоже своего рода подвиг. Делаем это для того, чтобы привлечь внимание к празднику, о котором многие начали забывать", - пояснил организатор велотура Дмитрий Якименко.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС успешно осваивает новые типы реакторов

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. В 2018 году энергоблок №4 включен в сеть после полномасштабной модернизации. Срок его эксплуатации продлен в целом на 60 лет. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. 1 мая 2019 года на Нововоронежской АЭС состоялся энергетический пуск энергоблока №7.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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