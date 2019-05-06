Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Суд приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам лишения свободы. Он признан виновным в коррупции, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм. Взамен обеспечивал их победу в аукционах на поставку дорогостоящего медицинского оборудования в больницы и другие медучреждения.

К примеру, в 2014 году министр получил от коммерсанта девять миллионов рублей. За эти деньги поспособствовал заключению восьми госконтрактов на общую сумму более 60 миллионов на поставку медоборудования в две районные больницы. Через год Лазуткин обогатился еще на 5,2 миллиона рублей, за что помог взяткодателю выиграть аукцион на поставку томографа в один из диспансеров края. Сумма контракта превысила 31 миллион рублей.

"Для облегчения получения взяток Лазуткин, занимая должность министра регионального правительства, инициировал создание в минздраве Центра материально-технического обеспечения медицинских организаций Забайкальского края. Центр получил полномочия самостоятельно подготавливать и проводить аукционы, минуя Департамент госзакупок региона", - сообщает СК.

Директором Центра Лазуткин назначил своего знакомого, которой заранее передавал определенным фирмам-участникам аукционов технические данные о предстоящих торгах. Это позволяло им выигрывать.

Лазуткин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить 12 миллионов рублей штрафа.