Новости

Блогеры поставили на машину канализационные люки вместо колес 11:35
Желтый уровень опасности объявлен в столице 11:31
Половина россиян не представляет себе жизни без интернета 11:30
Вышел русский трейлер хоррора Сэма Рэйми про крокодила-людоеда 11:25
Ковертопланы Osprey перелетели через Тихий океан 11:22
Матч Единой лиги ЦСКА - "Нижний Новгород" начнется с минуты молчания 11:17
Лазерная установка сбила несколько летящих ракет в США 11:14
Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска 11:13
В столице впервые проведут экскурсию по "военному" лесу 11:09
В катастрофе в Шереметьево погиб житель Тамбовской области 11:07
Китай продолжит переговоры с США, несмотря на заявления Трампа 11:03
Минздрав рассказал о пострадавших в результате катастрофы в Шереметьево 11:01
В организмах речных рачков найдены наркотики и пестициды 11:00
Умерла актриса и певица Барбара Перри 10:55
Метель парализовала работу аэропорта в Норильске 10:55
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки 10:54
Обнаружены "черные ящики" сгоревшего в Шереметьево самолета 10:53
На службу в полицию ОАЭ заступил очень редкий и дорогой суперкар 10:53
Вячеслав Володин пригласил словацкого коллегу на Парад Победы 10:52
В Калуге при столкновении двух маршруток пострадали семь человек 10:52
Новосибирский "Левша" изобразил воина-освободителя на рисовом зерне 10:46
В Новосибирской области вчетверо увеличились число лесных пожаров 10:37
СК возбудил дело после пожара в жилом доме на Ставрополье 10:26
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае 10:25
Минтруд открыл оперативный штаб для пострадавших в Шереметьево 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 10:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Текст: Юлия Гарднер

Суд приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам лишения свободы. Он признан виновным в коррупции, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм. Взамен обеспечивал их победу в аукционах на поставку дорогостоящего медицинского оборудования в больницы и другие медучреждения.

Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили в получении взятки

К примеру, в 2014 году министр получил от коммерсанта девять миллионов рублей. За эти деньги поспособствовал заключению восьми госконтрактов на общую сумму более 60 миллионов на поставку медоборудования в две районные больницы. Через год Лазуткин обогатился еще на 5,2 миллиона рублей, за что помог взяткодателю выиграть аукцион на поставку томографа в один из диспансеров края. Сумма контракта превысила 31 миллион рублей.

"Для облегчения получения взяток Лазуткин, занимая должность министра регионального правительства, инициировал создание в минздраве Центра материально-технического обеспечения медицинских организаций Забайкальского края. Центр получил полномочия самостоятельно подготавливать и проводить аукционы, минуя Департамент госзакупок региона", - сообщает СК.

Директором Центра Лазуткин назначил своего знакомого, которой заранее передавал определенным фирмам-участникам аукционов технические данные о предстоящих торгах. Это позволяло им выигрывать.

Лазуткин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить 12 миллионов рублей штрафа.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
СК: 41 человек погиб при жесткой посадке самолета в Шереметьево
Минздрав рассказал о пострадавших в результате катастрофы в Шереметьево
США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня