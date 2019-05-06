Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 1,5 километра

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, в понедельник утром выбросил столб пепла. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Визуальные данные из Северо-Курильска показали, что пепел поднялся на высоту до полутора километров", - говорится в сообщении.

Шлейф от выброса распространился к югу от вулкана.

Эбеко присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.