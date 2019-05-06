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06.05.2019 09:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине проверят информацию о выброшенных на свалку орденах

Текст: Евгения Шерешевская

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку информации о выброшенных на свалку орденах, сообщает пресс-служба ведомства.

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Поводом для нее стала опубликованная в СМИ информация. В районе села Сокол Долинского района местный житель обнаружил на несанкционированной свалке мужской пиджак с наградами. По словам очевидца, к пиджаку были прикреплены два ордена - Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени, десять медалей и нагрудный знак. Среди мусора обнаружилась и ксерокопия паспорта ветерана. Нашедший все это мужчина не смог пройти мимо - отстегнул медали и ордена. Сейчас они в региональном отделении ДОСААФ России.

Сюда уже обратилась дочь умершего ветерана, которому принадлежали эти вещи.

"По словам женщины, она наняла клининговую компанию при переезде из квартиры. Попросила вывезти старую мебель, а личные вещи сложить отдельно. Но работники все выбросили. Неизвестно только, почему они вывезли старые вещи из южно-сахалинской квартиры аж в Сокол, который довольно далеко от областного центра", - рассказала помощник председателя по организационно-учетной работе регионального отделения ДОСААФ России Елена Тарасенко.

После предъявления документов найденные награды вернут дочери их владельца.

По результатам проверки прокуратурой при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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