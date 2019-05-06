На Сахалине проверят информацию о выброшенных на свалку орденах

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку информации о выброшенных на свалку орденах, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для нее стала опубликованная в СМИ информация. В районе села Сокол Долинского района местный житель обнаружил на несанкционированной свалке мужской пиджак с наградами. По словам очевидца, к пиджаку были прикреплены два ордена - Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени, десять медалей и нагрудный знак. Среди мусора обнаружилась и ксерокопия паспорта ветерана. Нашедший все это мужчина не смог пройти мимо - отстегнул медали и ордена. Сейчас они в региональном отделении ДОСААФ России.

Сюда уже обратилась дочь умершего ветерана, которому принадлежали эти вещи.

"По словам женщины, она наняла клининговую компанию при переезде из квартиры. Попросила вывезти старую мебель, а личные вещи сложить отдельно. Но работники все выбросили. Неизвестно только, почему они вывезли старые вещи из южно-сахалинской квартиры аж в Сокол, который довольно далеко от областного центра", - рассказала помощник председателя по организационно-учетной работе регионального отделения ДОСААФ России Елена Тарасенко.

После предъявления документов найденные награды вернут дочери их владельца.

По результатам проверки прокуратурой при наличии оснований будут приняты меры реагирования.