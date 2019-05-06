Пограничники РФ и США могут возобновить тренировки в Тихом океане

Береговая охрана США и погранслужба ФСБ России могут возобновить совместные тренировки в Тихом океане. Такую возможность обсудили во время визита экспертов погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району в Анкоридж (штат Аляска).

Там состоялась встреча с представителями 17-го района береговой охраны США. На ней был разработан предварительный план согласованных действий на 2020 год.

"Стороны договорились рассмотреть возможность проведения совместной тренировки в районе линии разграничения морских пространств двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы погрануправления ФСБ, которое цитирует ТАСС.

Отмечается, что благодаря взаимодействию двух ведомств удалось значительно снизить браконьерскую активность в северной части Тихого океана.

Справка "РГ"

Соглашение о взаимодействии по охране водных биологических ресурсов в конвенционном районе между пограничниками США (Аляска) и РФ (Камчатка) заключили в 1996 году. Погранслужбы отслеживают браконьеров, контролируют правильность таможенного декларирования объектов рыбного промысла и охраняют Северный морской пути между Чукоткой и Аляской.