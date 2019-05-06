В Биробиджане пенсионерка остановила на тротуаре автонарушителя

В Еврейской автономной области полиция составила административный протокол и оштрафовала водителя, автомобиль которого в пешеходной зоне остановила 86-летняя неравнодушная местная жительница.

Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УМВД по региону Оксану Ткачеву. Происшествие произошло в городе Биробиджане.

Пенсионерка преградила путь автомобилю, двигавшемуся по пешеходной дорожке во дворе жилого дома. Вскоре в социальных сетях появились видеозаписи, сделанные прохожими. Они и привлекли внимание полиции.

"В течение нескольких часов полицейские установили водителя по номерам, которые читались на видеозаписи, а также нашли пенсионерку, - пояснила Оксана Ткачева. - Она сообщила полицейским, что не пострадала во время конфликта".

Также пенсионерка пожаловалась полицейским на то, что "водители постоянно ставят автомобили на газоны". На нарушителя составили административный протокол по статье "Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам".

Уже наложено и наказание - две тысячи рублей штрафа.