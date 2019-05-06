В Забайкалье назвали ущерб сельскому хозяйству от природных пожаров

В минсельхозе Забайкальского края завершен прием документов от людей, потерявших имущество из-за природных пожаров. Ущерб, причиненный агропромышленному комплексу региона, превысил 800 миллионов рублей.

"В общей сложности от пожаров погибло 1979 голов крупного рогатого скота, 14569 овец и коз, 759 лошадей, 163 свиней, 1895 птицы, 113 пчелосемей и 25 кроликов. В огне сгорело 10636 тонн сена, 490 тонн зерна, 18 тракторов, два автомобиля, 35 единиц техники, 11 электростанций, 424 кубометра древесины", - говорится в сообщении ведомства.

5 мая документы отправили в министерство сельского хозяйства РФ, где дадут экспертную оценку. После этого правительство выделит средства из резервного фонда, которые распределят по хозяйствам в зависимости от прямых понесенных затрат.

Ранее президент страны Владимир Путин распорядился выделить компенсации утратившим имущество аграриям до 15 июня. Кроме того, до 15 октября необходимо восстановить уничтоженные чабанские стоянки и подвести к ним электричество.