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06.05.2019 05:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье проверят информацию о драке с участием полицейских

Текст: Юрий Батин

Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки распространенной местными СМИ информации о драке с "якобы участием сотрудников полиции".

На видео, размещенном местными информагентствами, запечатлена драка в поселке Дарасун Карымского района. В ней приняли участие несколько человек, в том числе одетых в форму сотрудников полиции. После потасовки эти люди уехали с места происшествия на автомобиле с полицейской символикой.

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Следователям СКР поручено установить принадлежность автомобиля, а также личности мужчин, которые фигурировали на видео. Для этого предстоит установить и опросить очевидцев инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте краевого следственного управления СКР.

Внутренняя служебная проверка начата также в региональном управлении МВД России.

Происшествия Правосудие Охрана порядка ДФО Забайкальский край
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