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06.05.2019 17:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Аммиак не выдержал ремонта

Три человека погибли в результате взрыва в Пермском крае
Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Взрыв, унесший жизни трех человек, прогремел вчера утром на предприятии "Азот", базирующемся неподалеку от города Березники.

Как пояснили на заводе "Азот", инцидент произошел 6 мая в 10 часов утра в цехе № 1С, где четыре сотрудника предприятия проводили сварочные работы. Им предстояло починить большую емкость, в которой ранее содержался аммиак. Через несколько минут после начала сварочных работ прогремел взрыв. В дальнейшем на месте происшествия были обнаружены тела трех сотрудников предприятия.

Через несколько минут после начала сварочных работ на емкости прогремел взрыв

Один из погибших - 23-летний слесарь-ремонтник. В 2017 году молодой человек вернулся из армии, где служил в мотострелковых войсках. У него остались девушка и престарелые родители. Еще двое погибших - 23-летний слесарь и 50-летний сварщик. Оба трудились на "Азоте" несколько лет и были на хорошем счету. Четвертому участнику ремонтных работ удалось спастись, в настоящее время он находится в больнице имени академика Вагнера города Березники.

Семьям погибших при взрыве на химзаводе в Прикамье выплатят компенсации

- Медики не обнаружили у пострадавшего серьезных травм и ожогов, - пояснила руководитель пресс-центра больницы Екатерина Кравцова. - Но он находится в состоянии сильного стресса - переживает за погибших коллег, с которыми несколько лет трудился на предприятии. Сейчас с ним работает психолог.

В региональном министерстве территориальной безопасности сообщили, что угроз для экологии и персонала предприятия инцидент не создал - выброса вредных веществ на территории завода не зафиксировано. Работа предприятия была восстановлена за несколько часов.

О причинах аварии и лицах, ответственных за гибель людей, в ближайшее время сообщит региональный Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Сотрудники СК РФ по Пермскому краю произвели на предприятии выемку технической документации, а также видеозаписей камер наблюдения. В рамках расследования назначено несколько судебных экспертиз.

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На предприятии "Азот" заявили о том, что семьям погибших будет выплачена денежная компенсация. Ее размеры пока уточняются. На заводе создан штаб для внутреннего расследования, по результатам которого будут сделаны выводы об ответственности за инцидент.

Напомним, "Азот" - единственное предприятие в России, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит натрия, натриевую и калиевую селитры. Завод является филиалом компании "Уралхим" - крупного производителя удобрений.

Между тем

В ночь с воскресенья на понедельник в городе Железноводске Ставропольского края горела девятиэтажка. Пострадали 13 человек, из них 10 были госпитализированы. В ходе пожара произошло обрушение лестничной клетки между первым и вторым этажами. При этом, по информации газовиков, утечек "голубого топлива" в доме не было. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей. Из дома были эвакуированы почти 70 человек, в основном они перебрались к родственникам, а восемь остановились в развернутых в городе пунктах временного размещения.

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