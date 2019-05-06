Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения. Он скончался на дистанции 21,1 километр, предположительно, от сердечного приступа. О происшествии сообщила пресс-служба Министерства спорта РТ.

Казанский марафон прошел в городе 5 мая. Он собрал более 25 тысяч человек из 32 стран. Среди них были как профессиональные спортсмены, так и любители.

Одному из участников стало плохо ровно на половине маршрута. На трассе дежурили 8 экипажей скорой, так что помощь ему оказали оперативно. По пути в больницу марафонца пытались реанимировать, но спасти не смогли. Предварительный диагноз - сердечный приступ.

Министерство спорта РТ, организационный комитет Казанского марафона выражают соболезнования родным и близким скончавшегося и заверяют, что им будет оказана вся необходимая помощь.