В Пензе пожаловались на соцработника, бросившего подарок ветерану

В Пензенской области проведут служебное расследование из-за резонансного случая неуважения к ветерану ВОВ: якобы в городе Кузнецке соцработник бросил подарок ко Дню Победы под дверь труженицы тыла. Такое поручение дал глава региона Иван Белозерцев в понедельник на оперативном совещании.

Губернатор напомнил руководителям на местах, что смысл акции даже не в раздаче праздничных наборов, а в том, чтобы посетить ветеранов на дому, расспросить об их нуждах и проблемах накануне Дня Победы. А в дальнейшем максимально быстро решить озвученные пожилыми людьми вопросы.

Однако в Кузнецке получилась обратная картина. Иван Белозерцев рассказал, что ему через соцсети пожаловались на некорректное поведение соцработника.

- Работник соцслужбы, отдавая праздничный набор, сказал: "Сами могли бы за пакетом прийти". Нужно провести служебное расследование и строго наказать должностное лицо, если этот факт подтвердится, - дал распоряжение глава региона.