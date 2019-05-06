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06.05.2019 14:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фотографию необычного объявления разместил один из пользователей социальной сети. Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы". Объявление оказалось достоверным, подобные мероприятия жители села проводят с 2012 года.

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- Река размыла братскую могилу времен Гражданской войны начала 20-го века, и на берегу в большом количестве стали появляться человеческие останки, - пояснила "РГ" организатор субботника, жительница села Вера Головнина. -  Мы каждый год в период половодья собираемся с односельчанами, собираем черепа и кости, потом хороним их на местном кладбище. Раньше собирали несколько мешков, но с годами количество останков сокращается.

Предположение о том, что на субботнике местные жители собирают именно останки солдат, павших на поле боя, подтверждает тот факт, что черепа имеют характерные круглые отверстия. В то же время жительница села не исключает, что все погибшие здесь люди могли быть расстреляны.

По словам Веры Головиной, необычным субботником уже не раз интересовались в районной прокуратуре и других надзорных органах. На место приезжали различные проверки, но официального запрета организовывать субботник по сбору человеческих останков не поступало. В ежегодном мероприятии участвуют около десяти человек. При этом детям посещать субботник строго запрещено.

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