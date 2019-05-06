Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек. Еще один сотрудник химического гиганта получил травмы средней тяжести и в настоящее время госпитализирован.

Как пояснили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, взрыв произошел сегодня в 10 утра в цехе №1 при проведении сварочных работ. На производственный цикл предприятия инцидент не повлиял. Выбросов опасных веществ на предприятии не зафиксировано.

В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты МЧС, устанавливаются причины гибели людей. Как уточнили в пресс-службе экстренного ведомства, горения в результате взрыва не последовало, угроза населению отсутствует. Специалисты следят за состоянием газовоздушной среды на территории предприятия.

По факту взрыва Следственным комитетом РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, которые отвечали за охрану труда и противопожарную безопасность.