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06.05.2019 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)
Фото: Пресс-центр филиала "Азот" АО ОХК "УРАЛХИМ" Фото: Пресс-центр филиала "Азот" АО ОХК "УРАЛХИМ"
Фото: Пресс-центр филиала "Азот" АО ОХК "УРАЛХИМ"

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек. Еще один сотрудник химического гиганта получил травмы средней тяжести и в настоящее время госпитализирован.

Фото: moiseev.eugene/instagram.com
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Как пояснили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, взрыв произошел сегодня в 10 утра в цехе №1 при проведении сварочных работ. На производственный цикл предприятия инцидент не повлиял. Выбросов опасных веществ на предприятии не зафиксировано.

В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты МЧС, устанавливаются причины гибели людей. Как уточнили в пресс-службе экстренного ведомства, горения в результате взрыва не последовало, угроза населению отсутствует. Специалисты следят за состоянием газовоздушной среды на территории предприятия.

По факту взрыва Следственным комитетом РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, которые отвечали за охрану труда и противопожарную безопасность. 

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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