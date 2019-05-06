Жителя Ижевска задержали за стрельбу из окна многоэтажки

Полиция Ижевска задержала 31-летнего мужчину, который вместе с "напарником" стрелял из окна многоэтажки по улице 40 лет ВЛКСМ в сторону других жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Во время осмотра квартиры полицейские нашли и изъяли у нарушителя охотничье гладкоствольное ружье, более 240 патронов 12-го и 16-го калибров, гильзы от патронов 16-го калибра и две банки пороха. Давать показания мужчина отказался.

Позже выяснилось, что разрешение на хранение охотничьего оружия ижевчанин имеет. Однако за нарушение правил хранения его оштрафовали на три тысячи рублей.

За передачу ружья третьему лицу, которого сейчас ищет полиция, ему грозит еще один штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов или арест на срок от 5 до 15 суток.

По факту происшествия отделом дознания возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК России ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). За стрельбу из окна ижевчанину грозит до пяти лет тюрьмы.