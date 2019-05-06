Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Жительница Йошкар-Олы Ольга Попова стала победительницей всероссийского конкурса красоты "Миссис и леди хрустальная корона мира - Россия - Европа - Вселенная - 2019". Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор школы красоты "Мисс Марий Эл" Владимир Паршин.

Конкурс проходил в Москве с 1 по 5 мая, награждение прошло на Красной площади. Про 32-летнюю Ольгу Попову известно, что она - предприниматель, директор магазина женской одежды в Йошкар-Оле, воспитывает сына и дочь.

Теперь она будет представлять Россию на европейском этапе конкурса, в какой стране он пройдет, пока не известно.