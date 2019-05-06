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06.05.2019 13:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Сибирские геологи составили карты мест с залежами углеводородов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Ученые новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ) СО РАН составили четыре карты горизонтов недр на стыке Новосибирской и Томской областей, где могут содержаться запасы углеводородов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали в пресс-службе НИИ, в открытии наиболее вероятных мест содержания углеводородов геологам помог анализ состава подземных вод. Как поясняют специалисты, вода участвует в нефтегазообразовании на каждой стадии процесса. Кроме того, вместе с пластовыми водами углеводороды мигрируют в недрах и могут попадать в "ловушки", если на пути встречаются породы с подходящими свойствами. Так и образуются залежи этих полезных ископаемых.

Фото: nasa.gov
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- Разрушение залежей может происходить с участием пластовых вод. Чем больше мы будем знать о составе подземных вод, условиях их залегания и движения, тем лучше будем понимать процессы генерации, миграции и аккумуляции углеводородов, - поясняет старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН Яна Садыкова.

На сегодняшний день большинство известных крупных месторождений углеводородов в значительной степени выработаны, а чтобы поддерживать добычу на прежнем уровне необходимо искать новые. Анализ свойств подземных вод способен помочь в определении наиболее перспективных мест с точки зрения расположения углеводородов.

По словам Яны Садыковой, сейчас в Межовском нефтегазовом районе, где сибирские геологи и проводили исследования, открыто порядка двадцати месторождений и сорока залежей углеводородов. Однако обнаружение аномалий в составе подземных вод, в распределении пластовых температур и давлений может свидетельствовать о наличии пропущенных, ранее неучтенных залежей.

Исследование особенностей подземных вод показывает, что вблизи концентрации углеводородов повышается содержание ряда элементов, таких как йод, бром, бор, литий и другие. Такие участки и были выявлены геологами. Результатом изысканий стали четыре карты перспективных нефтегазовых отложений на севере Новосибирской и юге Томской области. Следующим шагом должна стать оценка специалистами объемов нефти, которые могут быть получены при разработке новых участков.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область СФО Томская область
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